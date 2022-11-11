Ведущий просто не выдержал

Известный российский телеведущий Андрей Норкин в ходе эфира "Место встречи" на телеканале НТВ вновь рассорился с украинской гостьей Яниной Соколовской, делающей программе рейтинг.

Норкин задался риторическим вопросом: по какой причине гостья из Киева выбирает себе российские ток-шоу, а не родные у себя на Украине? И тут Андрей сам же и ответил на собственный вопрос.

"Тут все она получает в двойном размере. И всех сумела перехитрить – несет любу пургу. А вот тут появляться необязательно. Сиди где сидишь, там и болтай. Хорошо, что ее осадили. Вон из России!" – гневно закончил Норкин.

Соколовской достоять до конца в спокойствии не удалось. Да и ответа на реплику телеведущего у нее не нашлось. А в комментариях к видео многие заявили, что причина появления украинской журналистки на НТВ – выгода. Остальные же порекомендовали Янине лететь домой.

А не так давно телеведущий банально не выдержал и прогнал Соколовскую из студии после очередного скандала, вытерпеть который он оказался не в силах. В конце же Норкин просто галантно открыл "дверку" украинской коллеге, порекомендовав ей уйти домой.