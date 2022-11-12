Публика взбудоражена

Пару лет назад красотка Юля Михалкова решила расстаться с родными "Уральскими пельменями". Публика беспокоилась за дальнейший творческий путь звезды, а та вовсе не превратилась в блеклую тень себя прежней, а стала еще больше блистать на телеэкранах.

Контент с намеком на эротику же никуда не исчез – грех не хвастаться своей красотой, если она есть. У Михалковой, кажется, есть все и даже чуть больше: фигура, шарм и чувство юмора. И сама Юля прекрасно об этом знает.

Недавно звезда опубликовала в экстремистской социальной сети новое фото, похваставшись идеальным телом. Тут Михалкова показала на камеру, как наносит на кожу увлажняющий крем, попутно трогая себя на камеру. Однако даже легкого намека на эротику хватило мужчинам, чтобы звезду завалили восторженными комментариями.

Юля указала, что каждому нужно хорошо знать свое тело – "нужно что-то открывать в себе каждый день".

Кстати, недавно Михалкова устроила еще одно эротичное шоу.