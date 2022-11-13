Порадовала мужчин: Водонаева вывалила большую грудь из купальника на ниточках

Порадовала мужчин: Водонаева вывалила большую грудь из купальника на ниточках
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер показала загар на своих округлостях

Известная ведущая Алена Водонаева известна своей откровенностью и любовью к мужскому вниманию. Знаменитость притягивает к себе невероятными формами и ухоженной фигурой – ее публикации в соцсетях, традиционно, собирают массу восторженных комментариев со стороны мужчин. 

Недавно она решила показать, как провела отдых в Турции. Звезда выложила фотографию в своем Telegram, на которой сидит вечером на шезлонге, наслаждаясь закатом. Водонаева надела купальник цвета хаки, который промок после недавнего купания в море. Он сидел на ее груди некрепко, из-за чего едва не слетел, когда она решила попозировать для фото, плотно прижав к телу руки. 

"Девчонки, а давайте порадуем наших мужчин. Кидайте свои фотографии с пляжа", – написала она. 

Снимок собрал более тысячи реакций и пятисот комментариев. Девушки скидывали свои фотографии в  купальнике, а мужчины активно комментировали их. Хотя были и такие, кто категорически отказывался публично демонстрировать свою фигуру из-за стеснения. 

Ранее Водонаева также порадовала мужчин откровенными снимками. Звезда показала, как ее грудь вывалилась из тесного платья.

Источник: Telegram
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