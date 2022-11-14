С каждым разом балерина все сильнее удивляет публику

Знаменитая российская танцовщица Анастасия Волочкова по праву занимает место одной из самых эпатажных персон отечественного шоу-бизнеса. Действительно, балерина – настоящая рекордсменка по громким скандалам. Бурные обсуждения в интернет-пространстве вызвала новая фотосессия смелой знаменитости.



Разумеется, съемки не могли обойтись без фирменного раскидывания ног. Волочкова в очередной раз продемонстрировала превосходную спортивную форму, растянув ноги в шпагате. Однако сложным акробатическим элементом уже никого не удивишь. Красотка решила добавить кадру пикантность и скинула трусы перед таинственным фотографом.

Для того чтобы фотография хотя бы формально осталась в рамках приличий, Анастасия прикрыла самое интересное место колючим букетом из еловых лапок. Пышный бюст знаменитости подчеркнул верх от модного купальника кислотно-салатового цвета.

Вся эта эротическая композиция была отснята в излюбленном Волочковой месте – бане. Знаменитость растянулась в качественном шпагате над купелью, в которой плавали ярко-красные грейпфруты и еловые ветки. Анастасия широко улыбается фотографу, явно получая истинное удовольствие от очередной демонстрации собственных прелестей.