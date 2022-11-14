Супругу с собой брать не стал

Юсиф Эйвазов всегда старался поддерживать свою супругу – даже когда Анна начала критиковать и лить грязь в адрес россиян, не стал ее одергивать, а начал выражать согласие со взглядами супруги. Хотя спустя день паре пришлось проносить извинения.

Юсиф все еще продолжал спорить и материться с подписчиками, которые не поверили оправданиям оперного дуэта. А совершенно недавно стало известно, что тенор решил вернуться в Россию подзаработать.

Эйвазов летит в Москву, где готов дать концерт с Кириллом Туриченко. Супругу с собой брать не будет – у той запланировано на те же дни выступление в Вене.

Напомним, после начала спецоперации Анна Нетребко долгое время не могла сформировать конкретную позицию по поводу действий российского руководства. А после того, как один театр на Западе за другим начали разрывать с ней контракты, стала выступать с критикой в адрес Кремля и самих россиян.