"Просто бомба": восхитительные формы Водонаевой возбудили мужчин

"Просто бомба": восхитительные формы Водонаевой возбудили мужчин
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда уже ничего не стесняется

Экс-участница скандального телевизионного проекта "Дом-2" Алена Водонаева день ото дня не может насмотреться сама на свои великолепные формы – и предлагает полюбоваться на такую красоту поклонникам. Вот и недавно Алена выложила очередное горячее фото.

Один из поклонников попросил Алену выложить снимок, сделанный в январе 2018 года – звезда позирует полностью голой, прикрывшись лишь своей полупрозрачной туникой.

Особое внимание фолловеры обратили на глубокие вырезы, ноги и шикарную грудь Алены.

telmenews.ru

Недавно, кстати, 40-летняя телеведущая сделала не менее эротичное фото на пляже.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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