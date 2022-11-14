Звезда уже ничего не стесняется

Экс-участница скандального телевизионного проекта "Дом-2" Алена Водонаева день ото дня не может насмотреться сама на свои великолепные формы – и предлагает полюбоваться на такую красоту поклонникам. Вот и недавно Алена выложила очередное горячее фото.

Один из поклонников попросил Алену выложить снимок, сделанный в январе 2018 года – звезда позирует полностью голой, прикрывшись лишь своей полупрозрачной туникой.

Особое внимание фолловеры обратили на глубокие вырезы, ноги и шикарную грудь Алены.

Недавно, кстати, 40-летняя телеведущая сделала не менее эротичное фото на пляже.