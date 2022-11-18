Раскинувшая ноги Глюкоза показала ложбинку у промежности

Раскинувшая ноги Глюкоза показала ложбинку у промежности
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице есть, чем удивлять

Недавно в информационном пространстве разгорелся крупный скандал. Шумиха поднялась вокруг семейства Натальи Чистяковой-Ионовой. Оказалось, что ее малолетняя дочь Лидия длительное время употребляла психотропные препараты для того, чтобы справиться с бессонницей. На фоне скандала в интернет-пространстве всплыли весьма пикантные кадры с певицей.

Стоит отметить, что Глюкоза относится к знаменитостям, которые всегда готовы сверкнуть сокровенными частями звездного тела. На этот раз бурные обсуждения в социальных сетях вызвал снимок знаменитости с широко раздвинутыми ногами.

Многие поклонники завидуют 36-летней артистке, которая на четвертом десятке выглядит получше некоторых молодых девушек. Наталья бдительно следит за своей фигурой и поддерживает идеальную форму тела. На обсуждаемом кадре девушка показала качественно прокаченные ноги – благодаря тонусу мышц рядом с ее промежностью виднеется соблазнительная ложбинка.

Дабы показать всем страждущим сокровенные изгибы тела, Глюкоза задрала повыше свитер и оголила нижнюю часть тела, прикрытую лишь высокими тугими трусами. Кадр весьма порадовал мужскую половину аудитории знаменитости.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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