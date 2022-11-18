"Тело орет": Самбурская объяснила любовь к эротике и горячим бикини

"Тело орет": Самбурская объяснила любовь к эротике и горячим бикини
Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Однако пока придется терпеть

Российская актриса Настасья Самбурская, превратившаяся в эталон красоты, призналась, что давно мечтает о материнстве. Звезда "Универа" все ощущает уже на физиологическом уровне: организм давно готов и требует зачатия. 

Однако артистка полностью контролирует ситуацию и никогда не позволит одержать эмоциям над разумом: рациональная актриса указала, что не родит, пока в жизни не появится достойный мужчина. Гормональные изменения дают о себе знать, однако с поиском избранника (или ожиданием оного) все обстоит гораздо сложнее. Ну а пока остается только ждать, рассудила Настасья.

"Я четко чувствую гормональные изменения, и мое тело орет: Роди уже!", – поделилась звезда.

Для Настасьи, как и всякой женщины, чрезвычайно важно, чтобы у ребенка была полная семья. Поэтому рожать звезда будет исключительно в условиях прочных отношений с мужчиной.

А недавно Настасья выложила горячее фото, выставив перед народом свое роскошное тело в прозрачном наряде.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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