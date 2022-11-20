Девушка показала пикантную деталь над ягодицей

Клава Кока, которая не так давно угодила в скандал из-за своего выступления напротив храма во Владивостоке, порадовала поклонников откровенным образом. Артистка приняла участие в новой фотосессии, которая удивительным образом снова оказалась не совсем уместной.

Она опубликовала кадры, на которых позирует в пожарном костюме – девушка снимает с себя все обмундирование, демонстрируя упругое тело в черном бикини. Клава позирует в различных позах, случайно показав обычно скрытую ото всех деталь своего тела – пикантную родинку над ягодицей.

Фотографии Кока показала в тот момент, когда в Москве произошел серьезный пожар в районе трех вокзалов. В комментарии некоторых возмутило, что артистка снова не отдала себе отчет о происходящем – как и до этого во Владивостоке.

"Это из-за нее цветочный склад сгорел?", "Фотосессия не для церковно-приходского училища", "А почему костюм пожарный не из РФ? Не патриотично как-то...", – написал народ.

Тем не менее, некоторые отметили, что Клава отлично выглядит на этих кадрах.