Плюнули в лицо: Кудрявцеву публично унизили в эфире НТВ на глазах зрителей

Плюнули в лицо: Кудрявцеву публично унизили в эфире НТВ на глазах зрителей
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
У блондинки даже не нашлось ответных слов

51-летняя Лера Кудрявцева в карман за словом не лезет – может и ответить, что думает, если человек ей не слишком понравился. Не так давно Лера резко высказалась о певце Вячеславе Манежике – 75-летний мужчина посчитал, что отвечать на оскорбления низко. Однако в этот раз история повторилась с другой певицей.

В эфире "Суперстара" выступила Катя Лель, исполнившая собственную песню "Мой мармеладный". Участница сообщила жюри, что посвящает композицию Пьеру Нарциссу. Леру такая позиция не устроила, и она заявила, что проект в таком случае вообще не имеет никакого смысла. 

Катя же в ответ начала возмущаться: мол, песню выбирала даже не она. А потом и вовсе обиделась.

"Ты своей неадекватностью меня расстроила", – высказалась исполнительница.

Между двумя блондинками возникло серьезное недопонимание. У телеведущей в ответ на реплику участницы не нашлось ни одного словца. А за Леру вступилась Лолита, потребовавшая от Лель уважения судей.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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