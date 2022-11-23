Самбурская выставила на публику свои сногсшибательные бедра: фото

Самбурская выставила на публику свои сногсшибательные бедра: фото
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Затмила всех, как и всегда

Прославившаяся своей актерской игрой и шикарной внешностью Настасья Самбурская давно хвастается своими параметрами, которые не стесняется показывать при каждом случае – даже на публичном мероприятии.

Не так давно звезда "Универа" появилась на красной дорожке, из-за чего навела шуму и привлекла внимание фотографов ивента. Красотка приехала на премьеру одной картины в ярком вызывающем платье с разрезом, который тянется от самого бедра. А дополнила образ секс-дива красными туфлями.

Выглядела Самбурская просто сногсшибательно. Впрочем, это она и сама прекрасно знала, если судить по публикациям последних месяцев.

Недавно Настасья призналась, что давно готова к беременности – "тело орет", хотя избранника она до сих пор не встретила.

Источник: Экспресс Газета • Требует проверки
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