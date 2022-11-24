Сунули сзади: пикантное видео Кошкиной без штанов произвело фурор

Сунули сзади: пикантное видео Кошкиной без штанов произвело фурор
Фото: соцсети
Актриса показала свой промежуток между ног

Известная телеведущая Яна Кошкина в своих соцсетях обрадовала фанатов – несмотря на слухи о закрытии передачи "Женский клуб", звезда сообщила, что съемки продолжаются. После жалоб зрителей на неудобное время показа шоу временно сняли с эфира, сейчас ему ищут более подхоящее место в эфирной сетке. 

В качестве доказательства упорной работы по подготовке программы, Кошкина опубликовала видео из гримерки, на котором ее готовят к выходу в кадр. Неожиданно контент оказался довольно откровенным.

На ролике звезда снимает себя без штанов, в одном платье, больше похожем на пиджак. Сзади к ней подошел звукорежиссер, который поднял ее одежду и стал проделывать странные манипуляции. Кошкина не оставила все без двойственных комментариев. 

"Что он там сзади делает этот человек? Вообще по-свойски. Это у нас так звук работает. Кошкина в трусах стоит, ей что-то туда засовывают", – пошутила артистка.

По ее словам, сотрудники телевидения устаивают перепалки, конкурируя за возможность установить ей микрофон. Во время этого замечания мужчина, который выполнял подобные манипуляции, немного смутился. 

Народ повеселило опубликованное Кошкиной видео – они посмеялись, что звезде приходится отбрасывать любой стыд, чтобы продолжать радовать публику. 

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