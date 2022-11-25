Молодая жена Цекало засветила свою шикарную грудь на пляже: фото

Показала, чем богата

Супруга известного актера и телепродюсера Александра Цекало Дарина Эрвин не ищет поводов, чтобы продемонстрировать свои волшебные формы. Вот и недавно 31-летняя красотка выставила в очередной раз свои прелести, показав, чем богата.

Художница выложила в социальные сети фото, сделанное на курорте. Сама пояснила, что умирает от недостатка внимания со стороны фолловеров – тем нужно исправляться и срочно восхищаться своей фавориткой.

Публика же обратила внимание на пышную грудь Дарины, указав, что не может оторвать глаз от глубокого декольте красотки.

Кстати, свою грудь Дарина недавно засветила перед публикой на том же месте.