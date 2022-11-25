Семенович страшно разнесло после откачки жира

Семенович страшно разнесло после откачки жира
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица сама не понимает, как так вышло

Актриса и певица Анна Семенович пару месяцев назад снова пошла на липосакцию, однако особых результатов ей это не принесло. Анна, к своему великому сожалению, начала стремительно терять вес из-за нескольких недель без спортивных занятий. А виной всему проклятый ковид.

Журналисты настигли бывшую солистку "Блестящих", когда та позировала перед публикой в алой помаде с бриллиантовым блеском на шее. Анна оказалась весьма словоохотлива, заявив, что она не худеет, а стройнеет.

"Полтора месяца минуло, неделю уже ввела спорт. Сразу сказалось", – призналась знаменитость.

А ведь в прошлом у Анны было фигурное катание, которым она занималась аж с трехлетнего возраста. Увы, из-за музыкальной карьеры пришлось пересмотреть свои приоритеты, пишет "Пятый канал". Однако свою природную красоту звезда не утратила, о чем регулярно напоминает пикантными снимками.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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