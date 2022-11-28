Айза не смогла уследить за своим вареником и оконфузилась перед публикой

Теперь звезда не может продемонстрировать свои прелести - у нее нашлась конкурентка

Телеведущая и хип-хоп исполнительница Айза-Лилуна Ай продолжает иронизировать о своей давней выходке, которую устроила пару лет назад, ненароком (или очень даже осознанно) опубликовав в социальных сетях фотографию со своими гениталиями. Шутки с тех пор не прекращались, а Айза умело подхватила тренды, вписавшись в атмосферу.

Причиной стала фотография Айзы в социальных сетях без нижнего белья – женский интим она взяла в крупный план, дав публике рассмотреть все детально. И даже наложила модный фильтр. А затем сразу же удалила фото, заявив, что виной всему стала ее оплошность.

Айза долгое время убеждала публику, что пыталась отправить фото возлюбленному – однако снимок вместо директа оказался у нее в ленте на интернет-странице.

Вот и недавно экс-супруга рэпера Гуфа напомнила о давнем инциденте – заприметила шутку, сделанную с помощью фоторедактора. В исправленном заголовке газеты говорится, что в Тюмени у одной местной дамы оказался "самый красивый вареник" во всей Вселенной. Айза же расстроилась.

"Ушла эпоха. Мой "вареник" теперь не самый красивый", – сокрушается звезда.

А недавно Лилуна сообщила, что теперь будет за деньги выкладывать фото в Интернет.