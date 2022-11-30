Седокова жарко покрутила бедрами в облегающем наряде: видео

Седокова жарко покрутила бедрами в облегающем наряде: видео
Анна Седокова. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
У звезды теперь новые развлечения - сводить с ума мужчин

Бывшая солистка "ВИА Гры", звездная певица Анна Седокова решила устроить на камеру танцы в расстегнутом платье. На опубликованном ролике, который Анна залила в социальные сети, артистка станцевала в темных очках и облегающем наряде.

В один момент Седокова эффектно развернулась, показав спину и расстегнутую молнию. А перед этим эффектно покачала бедрами перед публикой, вызвав оханья и аханья у мужчин.

Кстати, свои бедра Анна ранее демонстрировала публике во время летнего отдыха в Южной Америке – тогда она устроила пляски в бассейне.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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