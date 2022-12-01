Певица Слава в тугих трусах засветила свои подтянутые бедра

Певица Слава в тугих трусах засветила свои подтянутые бедра
Анастасия Сланевская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
После хирургического вмешательства звезда покоряет даже коллег

Российская музыкальная исполнительница певица Слава решила недавно радикальным способом навести красоту на теле – звезда обратилась к пластическому хирургу, который откачал ей жир где надо и сделал пару подтяжек. 

И вот красотка пришла показывать свою красоту Лере Кудрявцевой на ее программу "Звезды сошлись". Анастасию "спалили" в гримерке – туда пришла сама Кудрявцева, которая начала все снимать на камеру.

Поп-звезда прихорашивалась, пока ей занимался умелый стилист. А затем увидела, что ее снимает Лера. Правда, нужно отдать Славе должное – ни капли не застеснялась и просто подняла рубашку, засветив свое черное нижнее белье.

"Это же просто красота неземная!" – резюмировала Кудрявцева.

А недавно Слава показала, как выглядит после откачки жира.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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