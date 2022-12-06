Вид Пугачевой без парика напугал народ

Певица сама на себя не похожа

После того, как знаменитая российская певица Алла Пугачева приняла решение отказаться от жизни в родном государстве и обосновалась в Израиле, внимание к ее персоне резко возросло. Недавно бывшую любимицу всей страны застукали не в самом приглядном виде. Артистка вышла в свет без любимого пышного парика.



В таком непривычном виде Алла Борисовна пришла на концерт знаменитого артиста Анатолия Белого, который состоялся в Тель-Авиве. Разумеется, появление Пугачевой вызвало огромный интерес у журналистов и папарацци, которые поспешили запечатлеть знаменитость на фотокамеры.

Стоит отметить, что без пышных искусственных волос Пугачева выглядит совсем иначе. Скромные локоны 73-летней артистки обрамляют ее лицо, которое смотрится намного более острым. В социальных сетях отмечают, что без копны волос создается впечатление, что челюсть Аллы Борисовны серьезно выдается вперед.

Тем не менее, Пугачева снова продемонстрировала изысканный вкус. На мероприятие артистка пришла в стильном белом пиджаке и свободной юбке в пол. Годы идут, а интерес публики к Пугачевой не ослабевает.