Вид Пугачевой без парика напугал народ

Вид Пугачевой без парика напугал народ
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сама на себя не похожа

После того, как знаменитая российская певица Алла Пугачева приняла решение отказаться от жизни в родном государстве и обосновалась в Израиле, внимание к ее персоне резко возросло. Недавно бывшую любимицу всей страны застукали не в самом приглядном виде. Артистка вышла в свет без любимого пышного парика.

В таком непривычном виде Алла Борисовна пришла на концерт знаменитого артиста Анатолия Белого, который состоялся в Тель-Авиве. Разумеется, появление Пугачевой вызвало огромный интерес у журналистов и папарацци, которые поспешили запечатлеть знаменитость на фотокамеры.

Стоит отметить, что без пышных искусственных волос Пугачева выглядит совсем иначе. Скромные локоны 73-летней артистки обрамляют ее лицо, которое смотрится намного более острым. В социальных сетях отмечают, что без копны волос создается впечатление, что челюсть Аллы Борисовны серьезно выдается вперед.

Тем не менее, Пугачева снова продемонстрировала изысканный вкус. На мероприятие артистка пришла в стильном белом пиджаке и свободной юбке в пол. Годы идут, а интерес публики к Пугачевой не ослабевает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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