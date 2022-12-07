Состояние Заворотнюк резко ухудшилось: остались считанные дни

Состояние Заворотнюк резко ухудшилось: остались считанные дни
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь намекнула, что лечить звезду уже перестали

Последние годы Анастасия Заворотнюк ведет тяжелую борьбу с раковой опухолью. И хотя родные ни разу официально не называли диагноз актрисы, в Сеть просочилась информация, что она страдает от глиобластомы – злокачественного новообразования в мозге. 

Долгое время ее пытались лечить всеми возможными методами, даже прибегая к экспериментальной терапии и надеясь на лучшее. Но, видимо, ничего не дало действенного результата. 

Дочь Анна, которая в последнее время проживала в США, не так давно вернулась в Россию. Видимо, чтобы провести с матерью последние дни. И хотя она всегда настоятельно просит публику не лезть в тяжелую для их семьи тему, на некоторые вопросы поклонников девушка иногда отвечает.

Недавно у нее спросили о здоровье матери, на что она выдала неутешительную фразу. 

"Она более очень сильно, что здесь еще сказать. Только молиться за нее", – написала она. 

Раньше девушка, говоря об актрисе, не скрывала, что знаменитость и правда болеет. Однако тон был более оптимистичным. Сейчас, судя по всему, родственники смирились с плохими прогнозами. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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