Состояние Заворотнюк резко ухудшилось: остались считанные дни

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Последние годы Анастасия Заворотнюк ведет тяжелую борьбу с раковой опухолью. И хотя родные ни разу официально не называли диагноз актрисы, в Сеть просочилась информация, что она страдает от глиобластомы – злокачественного новообразования в мозге.
Долгое время ее пытались лечить всеми возможными методами, даже прибегая к экспериментальной терапии и надеясь на лучшее. Но, видимо, ничего не дало действенного результата.
Дочь Анна, которая в последнее время проживала в США, не так давно вернулась в Россию. Видимо, чтобы провести с матерью последние дни. И хотя она всегда настоятельно просит публику не лезть в тяжелую для их семьи тему, на некоторые вопросы поклонников девушка иногда отвечает.
Недавно у нее спросили о здоровье матери, на что она выдала неутешительную фразу.
"Она более очень сильно, что здесь еще сказать. Только молиться за нее", – написала она.
Раньше девушка, говоря об актрисе, не скрывала, что знаменитость и правда болеет. Однако тон был более оптимистичным. Сейчас, судя по всему, родственники смирились с плохими прогнозами.
Меры уже подготавливаются властями
От переговоров хотят окончательно отказаться