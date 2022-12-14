"Жуткие боли": всплыли новые подробности болезни Заворотнюк

Недуг мог возникнуть из-за наследственности

Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк никому, кроме близких для нее людей, неизвестно. Дочь знаменитости дает лишь смутные намеки на происходящее с матерью, а муж и сын с журналистами по этому поводу не общаются. Небольшой комментарий о недуге актрисы дал ее бывший супруг Олаф Шварцкопф.

Он признался, что в последний раз видел бывшую супругу при разводе больше 20 лет назад. Поэтому никаких актуальных сведений о ее состоянии у него нет. По его словам, он был бы готов позвонить Анастасии и поддержать ее, но опасается, что это будет не очень приятно родственникам.

Также мужчина выразил мнение, что риск появления болезни у Заворотнюк был крайне высоким – генетика сыграла в этом немалую роль, пишет РИА ФАН. От рака долгое время мучился дедушка звезды.

"У него были жуткие боли, он не выдержал мучений и покончил с собой", – заявил он.

Шварцкопф выразил надежду, что Анастасия поправится и сможет встретить Новый год в хорошем расположении духа. По его словам, она до сих пор является для него дорогим человеком.