Красотка выглядит потрясающе

Татьяна Брухунова стремительно вырвалась в светскую жизнь после того, как решила связать свою судьбу с культовым российским юмористом Евгением Петросяном. Теперь журналисты и общественность бдительно следят за ее жизнью.



Стоит отметить, что сама Татьяна не испытывает потребность в пристальном внимании прессы, о чем неоднократно заявляла в социальных сетях. Однако обойти стороной свежую фотографию молодой возлюбленной юмориста сложно – Татьяна явно следит за своим внешним видом и может похвастаться роскошными женственными формами тела.

Сейчас девушка проводит время на тропическом курорте. Брухунова принимает солнечные ванны и плещется в лазурной морской воде. Татьяна решила поделиться частичкой лета с поклонниками. Девушка выложила яркую фотографию с белоснежного пляжа.

Возлюбленная Петросяна в одном купальнике босиком бежит по берегу моря. Консервативная во взглядах россиянка облачилась в скромный закрытый купальник. Однако роскошные женские формы он скрыть не смог.

В социальных сетях обратили внимание на крепкие бедра знаменитости и пышную упругую грудь, которая соблазнительно подчеркнута плотным купальником. Интернет-пользователи пришли в восторг от красоты Татьяны и засыпали ее комплиментами.