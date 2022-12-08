Семенович врезала распустившему руки Лепсу

Семенович врезала распустившему руки Лепсу
Анна Семенович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прокомментировала нашумевший скандал

Недавно информационное пространство разорвали новости о том, что знаменитый российский артист Григорий Лепс оказался в центре потасовки в Санкт-Петербурге. Пострадавший молодой человек уверяет, что любимец публики накинулся на него с кулаками. Свои пять копеек по поводу резонансного инцидента вставила известная российская певица Анна Семенович.

В целом артистка постаралась проявить профессиональную солидарность и объявила, что Лепса могли спровоцировать на агрессию. В то же время девушка подчеркнула, что никогда не стала бы связываться с подобного рода мужчинами.

Семенович достаточно жестко высказалась о несдержанности Лепса. Певица объявила, что такие агрессивные мужчины – не ее типаж.

"Не уверена, что мне такой нужен", – хлестко припечатала Григория Анна.

Напомним, Григорий оказался в центре скандала из-за того, что вступил сначала в словесную перепалку, а затем и в разборки на кулаках с одним из посетителей питерского бара. Молодой человек считает себя пострадавшим и даже обратился в полицию.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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