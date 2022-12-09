Андреева бесстыже раздвинула ноги на крыше небоскреба: фото

У ведущей поубавилось страху после пережитого

Известная российская журналистка, бессменная телеведущая выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева никогда не сидит на месте – и путешествует, и показывает способности в экстремальном туризме, и посещает культурные мероприятия. Временами у Екатирины дело доходит до весьма опасных инструментов.

Не так давно Андреева рассказала в социальных сетях о своих путешествиях, выложив снимок, на котором уселась на пол с раздвинутыми ногами. И многозначительно пояснила под постом, что пытается преодолевать собственные страхи.

Хотя, конечно, к необычной позе ведущей высказанные мысли не имели никакого отношения – Андреева пояснила, что забралась высоко на хрустальную крышу, откуда под ногами открывается неописуемый вид с высоты птичьего полета.

Некоторое поклонники же не упустили возможность подколоть свою фаворитку, забравшуюся на обзорную площадку небоскреба, и заявили, что та эротично позирует, пока остальные в страхе жмутся по углам и не могут посмотреть вниз.

А недавно мы рассказывали, как Екатерина выбежала на улицу без одежды.