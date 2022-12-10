Звезда "Папиных дочек" разделась догола: свежее фото

На радость мужчинам

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по своей роли в сериале "Папины дочки", снялась в откровенной фотосессии, раздевшись абсолютно догола. На свое роскошное тело звезда нанесла узоры – вышел необычный арт.

Дарья отказалась на этот раз соблазнять публику эротичными нарядами и макияжем. А под самой публикацией в социальных сетях вспомнила Владимира Высоцкого, процитировав его "Балладу о Балладу о цветах, деревьях и миллионерах".

Поклонники, правда, не стали сильно вдаваться в детали – никто не понял, что звезда имела в виду.

Кстати, Дарья нередко выкладывает откровенные фото, дразня публику.