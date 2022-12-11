Первый концерт Брежневой в Европе обернулся грандиозным скандалом

Первый концерт Брежневой в Европе обернулся грандиозным скандалом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новая выходка звезды возмутила публику

На минувшей неделе бывшая солиска "ВИА ГРЫ" Вера Брежнева впервые дала концерт в Европе после бегства из России. Знаменитость выступила в Риге под новым псевдонимом Vera, который, впрочем, использовала и ранее в своих соцсетях и при прдаже косметики. Однако российская спецоперация заставила звезду окончательно отказаться от каких-либо деталей, связывющей ее с российской историей. 

Перед выступлением Вера отметила, что впервые в карьере у нее был творческий перерыв в девять месяцев. 

"Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране *спецоперация*, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела", – объяснила она.

Соцсети восприняли ее заявление категорично – там разразился скандал. Звезде до сих пор вспоминают интервью, в котором она отказывалась называть себя украинской певицей, где Брежнева говорила, что для этого в твоем репертуаре обязательно должны быть песни на украинском языке. 

К слову, во время концерта в Риге она исполняла песни на русском. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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