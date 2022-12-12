Выходка Корчевникова взбесила западных политиков

Выходка Корчевникова взбесила западных политиков
Фото: соцсети
Против телеведущего введут рестрикции

В подготовленном девятом санкционном пакете против России со стороны ЕС предусмотрены меры против российских медиа. Они также коснутся людей, которых считают причастными к "грубому искажению и манипулированию информацией".

Среди них оказались телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, а также Никита Михалков.

Как пишут СМИ, Корчевникова решили наказать за сравнение Запада и Украины с "безбожием и дьяволом" – такое объяснение указано в санкционных документах. Остальных включили список из-за продвижения идеологии, что конфликт на Украине – столкновение двух цивилизаций. 

Также в новом санкционном пакете указаны Государственные медиа-холдинги ВГТРК и "Национальная медиагруппа", государственная телекомпания АНО "ТВ-Новости" и Фонд стратегической культуры в Москве – их активы на Западе намерены заморозить.

Когда девятые санкции вступят в силу неизвестно. На недавнем заседании страны ЕС так и не смогли их окончательно согласовать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: EUobserver
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