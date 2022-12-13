Скинувшая одежду Самбурская порадовала мужчин пикантным фото: крепкий зад

Девушка рассказала об интересной особенности своего тела

Актриса Настасья Самбурская в последнее время будоражит фантазию поклонников. Звезда снялась в откровенной фотосессии без одежды, и теперь периодически выкладывает пикантные снимки на всеобщее достояние. Хотя слишком многого не показывает – интимные детали тела она старается прикрывать.

Недавно Самбурская опубликовала фотографию, на которой позирует в прозрачном боди, повернувшись к камере задом. Актриса прикрыла грудь рукой, показав крепкие ягодицы – знаменитость старается держать себя в отличной физической форме, занимаясь спортом несколько раз в неделю.

Снимок она выставила в качестве фона для ответа на вопрос подписчиков. Неизвестный поклонник попросил ее рассказать какой-то бесполезный факт о себе.

"У меня одна нога короче другой", – написала она.

Какая именно конечность отличается артистка не пояснила. Увидеть деффект на опубликованной ею фотографии тоже затруднительно, поскольку она была сделана до уровня ягодиц.

Это не первый кадр с этой фотосессии, который звезда публикует на своей странице. До этого она выставляла снимок, на котором позирует вперед лицом и дыркой между ног.