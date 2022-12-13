Скинувшая одежду Самбурская порадовала мужчин пикантным фото: крепкий зад

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Актриса Настасья Самбурская в последнее время будоражит фантазию поклонников. Звезда снялась в откровенной фотосессии без одежды, и теперь периодически выкладывает пикантные снимки на всеобщее достояние. Хотя слишком многого не показывает – интимные детали тела она старается прикрывать.
Недавно Самбурская опубликовала фотографию, на которой позирует в прозрачном боди, повернувшись к камере задом. Актриса прикрыла грудь рукой, показав крепкие ягодицы – знаменитость старается держать себя в отличной физической форме, занимаясь спортом несколько раз в неделю.
Снимок она выставила в качестве фона для ответа на вопрос подписчиков. Неизвестный поклонник попросил ее рассказать какой-то бесполезный факт о себе.
"У меня одна нога короче другой", – написала она.
Какая именно конечность отличается артистка не пояснила. Увидеть деффект на опубликованной ею фотографии тоже затруднительно, поскольку она была сделана до уровня ягодиц.
Это не первый кадр с этой фотосессии, который звезда публикует на своей странице. До этого она выставляла снимок, на котором позирует вперед лицом и дыркой между ног.
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