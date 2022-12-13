Жена Петросяна публично облила помоями Собчак

Жена Петросяна публично облила помоями Собчак
Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Все началось с одного неосторожного замечания

Молодая супруга сатирика Евгения Петросяна вызывает зависть у коллег – не так давно по ней остро прошлась Ксения Анатольевна Собчак. Однако жена комика не стала хранить молчание: вышла и ответила.

Все началось с публикации Татьяны – красотка запечатлела себя на Мальдивах, выразив в описании восхищение "молодыми китайскими парами". Собчак решила подколоть коллегу, заявив, что за границей патриотам лучше – мол, "скрепы не трещат".

В ответ Татьяна заявила, что не понимает, какой интерес светские круги проявляют к ней – персоне непубличной, закрытой и совершенно не праздной? 

Собчак же, намекает супруга юмориста, относится к "авторам с именем", которые любят покопаться в чужих делах. Однако Брухунова не собирается реагировать на высказывания "неадекватов".

К слову, не так давно Брухунова выражала мнение по поводу своих персональных хейтеров, которых и так немало в Сети.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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