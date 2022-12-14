"Посмотри на свою рожу": взбешенный Киркоров облил Шукшину помоями

Поп-король напомнил о себе новым скандалом

Поборница святых православных ценностей Мария Шукшина нажила себе немало противников среди коллег – на этот раз в перепалку с актрисой вступил поп-король Филипп Киркоров, которому пришлись не по душе слова женщины о ремейке "Иронии судьбы", где герой торжества сыграл одного из персонажей.

Шукшину чрезвычайно возмутило, что Филипп посмел сыграть Ипполита. Мария даже с насмешкой заявила, что тот мог бы не менее эффектно сыграть и саму Надю.

Певец в долгу не остался – Филипп решил унизить заслуженную артистку, заявив, что той нужно "посмотреть на свою рожу несчастную". Затем немного сбавил обороты, заявив, что таким "злыдням" вовсе незачем обсуждать куда более знаковых персон.