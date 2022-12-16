Виторгана страшно разнесло после бегства из России

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Актера, режиссера и просто хорошего парня Максима Виторгана коллеги по светской тусовке знают как самого верного либерала и просвещенного человека, осудившего СВО. По слухам, режиссер отчалил в Израиль, где и проживает в настоящее время.
Сейчас экс-супруг Ксении Собчак превратился в затворника, который уже игнорирует звездные пати. Однако на одной вечеринке Виторган не так давно засветился в футболке и пиджаке.
Публика же обратила внимание на перетянутый живот Виторгана, который сочла безобразным. Ну а остальные обратили внимание на лицо радиоведущего, которое показалось ряду фолловером излишне располневшим.
Кстати, Максим успевает не только убедить всех подряд, что живет в Израиле, но и наведывается в рестораны Краснодарского края, пока работает в России на съемках одной картины.
Кровожадность Вашингтона не знает границ
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога