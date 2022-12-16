Виторгана страшно разнесло после бегства из России

Публика не признала актера

Актера, режиссера и просто хорошего парня Максима Виторгана коллеги по светской тусовке знают как самого верного либерала и просвещенного человека, осудившего СВО. По слухам, режиссер отчалил в Израиль, где и проживает в настоящее время.

Сейчас экс-супруг Ксении Собчак превратился в затворника, который уже игнорирует звездные пати. Однако на одной вечеринке Виторган не так давно засветился в футболке и пиджаке.

Публика же обратила внимание на перетянутый живот Виторгана, который сочла безобразным. Ну а остальные обратили внимание на лицо радиоведущего, которое показалось ряду фолловером излишне располневшим.

Кстати, Максим успевает не только убедить всех подряд, что живет в Израиле, но и наведывается в рестораны Краснодарского края, пока работает в России на съемках одной картины.