На Шаляпина вылили ведро с помоями: певца опозорила бывшая

Артист снова одинок

Красавичик Прохор Шаляпин вновь стал вести холостяцкий образ жизни. У звезды "Фабрики" не сложилось с моделью Ольгой Сан, с которой провел вместе практически целый год.

Сама Ольга заявила, что долго терпела, однако неопределенность в отношениях ее измучила: Прохор так и не сделал предложение руки и сердца. Шаляпин соглашался лишь на гостевой брак без детей – а Ольга, на минуточку, традиционалистка, которая без потомков и замужества смысла в отношениях не видит.

Модель пояснила, что поставила точку в романе с певцом. Пусть ищет себе другое счастье в жизни.

"И в дальнейшем я не хочу комментировать ни его личную жизнь, ни его будущие отношения, ни прошлые. Представьте, что меня больше нет", – отрезала красотка.

Для самого певца решение возлюбленной стало совершенной неожиданностью – расставаться он не желал. Однако сам, со слов Ольги, не спешил ее удержать.

Прохор, однако, верен себе и поддерживает всех мужчин, которые уверены, что в отношениях с половинкой женщина сама может содержать пару.



