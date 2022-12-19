Норкин окунул в унитаз охамевшую украинку Соколовскую на "Месте встречи"

Ведущий не стерпел слов о россиянах

Звездный телеведущий Андрей Норкин вновь устроил жаркий спор со скандальной гостьи из Украины Янины Соколовской, которая на этот раз отличилась громкими словами о российской армии.

Журналист указал, что соседи из Незалежной нередко перебирались в РФ, где искали лучшей жизни. Однако россияне, напротив, не слишком-то стремились на Украину и не рассматривали ее в качестве страны для заработка.

Украинская пропаганда, работающая на обывателя, давно разгоняет мифы о том, что россияне – народ настолько несведущий в современном быте, что якобы даже пьет воду из унитаза. Мол, никогда не видели такого чуда сантехники.

"Я Соколовской и сказал: вы сюда наведываетесь десятки лет – не мы к вам. И вы рассказываете, что тут отсутствуют унитазы с асфальтом? По-моему, они и сами в это верят", – бесится Андрей.

К слову, Соколовской не впервой попадать в скандал на "Месте встречи".