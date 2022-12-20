Бюст Кошкиной вывалился из декольте: фото без цензуры

Бюст Кошкиной вывалился из декольте: фото без цензуры
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда засветила свои прелести

Актриса Яна Кошкина невероятно популярна у россиян. На девушку в соцсетях подписано более 1 млн человек, которых восхищает внешность звезды и умение относиться к себе иронично. Ее фотографии собирают несколько тысяч лайков – и лучше всего заходят снимки, на которых она показывает свою фигуру. 

Недавно звезда опубликовала фотографию из собственной гримерки, на которой хвастается перекусом. В последнее время Кошкина сильно похудела, из-за чего фанаты обвиняют ее в недоедании. Поэтому артистка решила показать, чем питается между съемками. Она выставила тарелку с сырами и рассказала, что только он вызывает у нее аппетит – в противном случае, она бы давно уже "расстаяла". 

Тем не менее, ушедший вес никак не отразился на пышных формах актрисы. На опубликованном снимке внимание подписчиков было приковано к глубокому декольте Кошкиной, из которого бюст практически вырвался наружу. 

Фото: соцсети

В комментариях народ разделился на два лагеря: одни заявили, что Яна выглядит прекрасно и обворожительно, другие отметили, что такое платье выглядит излишне вульгарно. 

новости партнеров

Готовится взятие Киева: в США объяснили новую стратегию России

Украинцы бьют тревогу

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей