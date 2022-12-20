Бюст Кошкиной вывалился из декольте: фото без цензуры

Звезда засветила свои прелести

Актриса Яна Кошкина невероятно популярна у россиян. На девушку в соцсетях подписано более 1 млн человек, которых восхищает внешность звезды и умение относиться к себе иронично. Ее фотографии собирают несколько тысяч лайков – и лучше всего заходят снимки, на которых она показывает свою фигуру.

Недавно звезда опубликовала фотографию из собственной гримерки, на которой хвастается перекусом. В последнее время Кошкина сильно похудела, из-за чего фанаты обвиняют ее в недоедании. Поэтому артистка решила показать, чем питается между съемками. Она выставила тарелку с сырами и рассказала, что только он вызывает у нее аппетит – в противном случае, она бы давно уже "расстаяла".

Тем не менее, ушедший вес никак не отразился на пышных формах актрисы. На опубликованном снимке внимание подписчиков было приковано к глубокому декольте Кошкиной, из которого бюст практически вырвался наружу.

В комментариях народ разделился на два лагеря: одни заявили, что Яна выглядит прекрасно и обворожительно, другие отметили, что такое платье выглядит излишне вульгарно.