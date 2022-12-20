Скандал продолжается: Шукшина публично плюнула в Киркорова

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Известная российская телеведущая Мария Шукшина решила разоблачить "патриотических" коллег из отечественной сцены. Больше всего досталось поп-королю Филиппу Киркорову и бывшей звезде "Дома-2" Ольге Бузовой.
Шукшина вновь накинулась на селебрити, раскритиковав их за неискренний, с ее точки зрения, патриотизм. К примеру, поющая Бузова отправилась в Донбасс с гуманитарной помощью – а в действительности, уверена Мария, Ольга решила показать перед властями собственную лояльность и тем самым обеспечить безоблачное звездное будущее. Киркоров же решил сделать пару фото с ранеными бойцами, чтобы затем продолжить "отплясывать на кресте".
Поп-король, кстати, ранее отвечал в свойственной себе манере Шукшиной за критику.
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