В Израиле началось расследование по незаконной выдаче паспорта Пугачевой

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Израильские правоохранительные органы задержали сотрудников местной миграционной службы после скандала, фигурантами которого оказались Алла Борисовна Пугачева вместе с Ксенией Собчак, сообщают израильские СМИ.
Согласно приведенным данным, под арестом находятся пять человек, включая троих сотрудников Управления по народонаселению и иммиграции. Они проходят в качестве основных подозреваемых в деле о выдаче паспортов Израиля гражданам России с целью обеспечения последних "в свободе передвижения" по странам.
В ходе расследования местные правоохранители выяснили, что в деле не обходилось без посредников, которые обращались к коллегам из других служб с просьбой о выдаче паспортом россиянам в обход законной процедуры.
Напомним, в Израиле не так давно разразился скандал из-за нарушений в репатриации Пугачевой с ее супругом-иноагентом. Журналисты вынесли под вопрос законность предоставления паспортов звездной паре – те венчались в православной церкви. Израильское законодательство отказывает в гражданстве человеку, если он придерживается иного вероисповедания – в обязательном порядке он должен быть иудеем.
Подобные перспективы нависли и над Ксенией Собчак – она в свое время венчалась в храме с Констанином Богомоловым.
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