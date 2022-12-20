Агутин впервые выдал правду о своей публичной "мести" Шаману

Агутин впервые выдал правду о своей публичной "мести" Шаману
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец все отрицает

Певец Леонид Агутин оказался в центре звездного скандала после того, как отказался делать совместное фото с исполнителем Шаманом на публичном мероприятии. В звездном окружении поговаривают, что супруг Анжелики Варум якобы завидует успеху молодого конкурента, а потому не стерпел его присутствия.

Любопытно, что сам Шаман начинал с "Голоса", где Агутин выступал наставником и оценивал таланты молодых исполнителей. А сам Леонид не сразу признал способности Ярослава, который выступал тогда в команде Пелагеи.

Сам исполнитель хита "Все в твоих руках" уверен, что скандал раздут журналистами намеренно – сначала он даже не понял, в чем суть их "ссоры". Ведь Леонид вечность не появлялся на красной дорожке. А затем до него дошло.

Агутин утверждает, что не испытывает никакой неприязни к Шаману. Вышел он на дорожку в тот момент, когда Шаман общался с прессой. Сам Леонид не слишком говорлив с журналистами, а потому попросил сразу же уйти после пары фото.

"Сфотографировался и ушел. Я ничего против него не имею", – высказался певец.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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