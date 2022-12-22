"Он умер": жена Петросяна убита горем

Девушка с трудом переживает потерю

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам в соцсетях трагические новости. Она рассказала о кончине своего любимого мужчины – отца, который проживал в Туле.

Один из поклонников спросил ее дне из прошлого, в который бы она хотела вернуться. Татьяна указала, что мечтает провести еще хотя бы один день с живым папой.

"Он умер, когда меня не было в Туле. Я не успела попрощаться", – рассказала супруга юмориста.

При этом она пояснила, что видилась с отцом за неделю до его смерти. И этот день вызывает в ней массу радостных воспоминаний, которые даже спустя время заставляют ее грустить.

Брухунова так и не отошла от потери близкого человека, из-за чего любые упоминания родителя снова погружают ее в состояние убийственного горя.

Ранее в Сети появилось известие о скоропостижной кончине юмориста Евгения Петросяна. Новость невероятно поразила народ.