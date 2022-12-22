"Он умер": жена Петросяна убита горем

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам в соцсетях трагические новости. Она рассказала о кончине своего любимого мужчины – отца, который проживал в Туле.
Один из поклонников спросил ее дне из прошлого, в который бы она хотела вернуться. Татьяна указала, что мечтает провести еще хотя бы один день с живым папой.
"Он умер, когда меня не было в Туле. Я не успела попрощаться", – рассказала супруга юмориста.
При этом она пояснила, что видилась с отцом за неделю до его смерти. И этот день вызывает в ней массу радостных воспоминаний, которые даже спустя время заставляют ее грустить.
Брухунова так и не отошла от потери близкого человека, из-за чего любые упоминания родителя снова погружают ее в состояние убийственного горя.
Ранее в Сети появилось известие о скоропостижной кончине юмориста Евгения Петросяна. Новость невероятно поразила народ.
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