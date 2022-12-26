Красотка завоевывает соцсети откровенным контентом

Уже несколько месяцев в судьбе знаменитого российского артиста Ивана Урганта царит неразбериха. После того, как шоумен неоднозначно повел себя при оценке российской спецоперации по демилитаризации украинского государства, отношение публики к нему резко ухудшилось. Не повышает рейтинг знаменитости и странное поведение его американской дочери Эрики Кикнадзе.



Девушка давно живет в Соединенных Штатах Америки, однако поддерживает самые близкие отношения с родителями. Эрика появилась в первом браке возлюбленной Ивана Натальи, однако артист всегда считал падчерицу родной дочерью – именно Иван вырастил красотку. Стоит отметить, что, повзрослев, девушка пустилась во все тяжкие.

Эрика регулярно балует аудиторию максимально откровенным контентом. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают "рождественскую" фотографию знаменитости. В день католического Рождества, 25 декабря, американская дочь Урганта решила блеснуть оголенным телом. Девушка загнулась раком на сложенных стопкой матрасах. В этот момент на красавице нет ничего из одежды.

Что по этому поводу думают родители Эрики, остается загадкой. В любом случае, многочисленные поклонники звездной наследницы поддерживают ее открытость и готовность к смелым фотосессиям.