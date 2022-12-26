Взбешенная Кудрявцева пригрозила расправой Соседову в прямом эфире

Взбешенная Кудрявцева пригрозила расправой Соседову в прямом эфире
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
В конце все остались друзьями и помирились

Звездная телеведущая Лера Кудрявцева спровоцировала новый скандал в надоевшем телешоу "Суперстар!". После второго номера, в котором Алена Иванцова исполнила "Понарошку" Игоря Крутого, слово взял музыкальный критик Сергей Соседов. Тут все и завертелось.

Сергей разгромил конкурсанта, заявив, что увиденный им номер – явно проходная работа, которая не достойна полуфинала. Тут ответила ему Лера Кудрявцева, заявившая, что Соседов нарвался на скандал.

"Иногда его хочется взять и прихлопнуть. Я твоя фанатка, Сереж, но хочется тюкнуть тебя по затылку. Алена, ты его не слушай. Выступление потрясающее", – высказалась Лера.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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