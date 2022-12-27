После ссоры с Вайкуле с Антоновым произошло страшное

Измученный артист не может прийти в себя

Народный артист России Юрий Антонов готовится к Новому году: артист снова пишет песни, несмотря на проблемы со здоровьем. Беда у 77-летнего композитора с ногой, которая болит уже три года. Маэстро крайне неудачно приземлился на землю, из-за чего не может до сих пор восстановиться. Лечили и дома, и в Европе, и обращался он к китайскому целителю – ничего не помогает.

Непросто, признается Юрий Михайлович, жить, когда у тебя каждое движение отдается сильной болью. Однако артист пытается не унывать – заглушать боль и отодвигать на второй план. Одним словом, жить с ней.

Да и в целом, жалуется музыкант, проблем в жизни хватает. Многочисленные животные хворают. Врачи вот пообещали, что нога в скором времени перестанет болеть – а ведь ничего подобного.

"Боль каждый день проявляется. И никак я с ней справиться не могу", – признается артист.

Ранее Антонов отреагировал на громкие слова Лаймы Вайкуле, рассказавшей, как обеспечивала собственной персоной весь бюджет Советского Союза своими концертами. Композитор публично распрощался с певицей, заявив, что не собирается ее видеть.