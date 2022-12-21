Антонов врезал Вайкуле после ее скандальных слов о Советском Союзе

Многие успели позабыть недавние слова Лаймы Вайкуле о том, что она неким образом содержала весь СССР (а Алла Пугачева содержала всю Россию). Что это значит? Со слов Лаймы, она получала по 17 рублей за концерт, собирая стадионы. И приносила государству нехилую сумму. Пластинка "Мелодии" разошлась тиражом в 20 миллионов и продавалась по 2-3 рубля.

Спустил с небес на землю Лайму Юрий Антонов, заявивший, что немолодая женщина просто сморозила глупость. Хотя в тот момент, считает певец, платили всем немного, если говорить начистоту. И с самой Вайкуле композитор был неплохо знаком.

Дело в том, указывает Антонов, что Лайма никогда в те годы не входила в "топы". Была лишь среднестатистической артисткой и явно не была королевой сцены, которой мнит себя сегодня.

Да и, к тому же, артист – это итог усилий и труда композиторов, аранжировщиков и поэтов. Хиты же для Лаймы сочинял Раймонд Паулс.

"Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания", – высказался певец.