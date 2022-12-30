Некоторые эксперты убеждены, что примадонна попала в ловушку

После спешного бегства семейства знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* за границу каждый их шаг находится под пристальным вниманием журналистов и общественности. Более того, о судьбе именитой беглянки переживают даже знаменитые астрологи. Своим прогнозом о будущем Пугачевой поделилась Тамара Глоба.



В первую очередь, эксперт по космическим телам подчеркнула, что, с ее точки зрения, Алла Борисовна стала жертвой амбиций собственного мужа. Как известно, именно Галкин* играл первую скрипку в вопросе поддержки киевского режима. Из-за его поведения артистке пришлось покинуть насиженное место и даже родное государство.

Глоба утверждает, что судьба примадонны отечественной эстрады предопределена звездами. Наступающий, 2023 год, артистка проведет в смятении и сомнениях. Однако уже в начале 2024-го Алла Борисовна примет окончательное решение. Именитый астролог уверена, что Пугачева очень хочет вернуться в Россию, однако фактически оказалась заложницей скандального поведения супруга-комедианта.

Во многом на решение артистки повлияют события будущего года. Глоба заявила, что Пугачеву ждут серьезные перемены в плане здоровья и положения в обществе. Под гнетом внешних событий Алла Борисовна наконец-то определится.

"Может быть момент критического выбора", – отмечает эксперт по космическим телам в беседе с изданием "Комсомольская правда".

*признан иноагентом на территории РФ.