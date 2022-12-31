Ургант решил вернуться на российское ТВ

Шоумену подкинули работенку

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант решил все-таки вернуться в отечественное телевидение, пусть и не в прежнем амплуа. На этот раз Иван покажется в качестве актера в сказке "Происшествие в стране Мульт-Пульти".

Там Иван сыграл Карлсона, который живет на крыше. Тусовка у звезды "Вечернего Урганта" вышла поистине звездной – Сергей Бурунов сыграл Бывалого, Александр Петров перевоплотится в Труса, Евгений Цыганов появится перед зрителями в образе крокодила Гены. Ну и как же без Чебурашки и старухи Шапокляк.

В общем, у российских киноделов появилось небольшое предложение для безработного телеведущего – он снялся в ремейке известной музыкальной сказки 1973 года выпуска. История повествует о злодеях, похищающих сказочных героев. Однако по сценарию новогоднее настроение им испортить никак не удается.

Кстати, ранее скорейшего возвращения Урганта в телевизор желала Татьяна Навка.