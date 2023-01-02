Садальский неожиданно объяснил скандальное заявление "всесоюзной кормилицы" Вайкуле

Садальский неожиданно объяснил скандальное заявление "всесоюзной кормилицы" Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Высказывание певицы продолжают обсуждать

В прошлом месяце хорошо известная российскому зрителю певица Лайма Вайкуле выступила с резонансным заявлением. Артистка пафосно объявила, что в период пика своей карьеры якобы содержала весь Советский Союз. Мол, власти получали колоссальную прибыль от ее выступлений. Комментарий по громкому заявлению популярной исполнительницы дал известный российский артист Станислав Садальский. 

Артист отметил, что заявление его коллеги по сцене, разумеется, не соответствует действительности. Впрочем, Садальский, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса и общественности, не стал спускать на Вайкуле всех собак, а наоборот попытался объяснить ее странное поведение.

Актер обратил внимание, что некогда любимая российскими зрителями знаменитость живет в Латвии. Как известно, это европейское государство находится в авангарде русофобской политики. Станислав уверен, что Лайма фактически оказалась в ловушке – живя в Прибалтике, нельзя высказываться о России хорошо.

Более того, Садальский уверен, что от Лаймы требуют жестко говорить о России, а также советском периоде нашей истории. Мол, без критики российского государства выжить в Латвии русскоязычным жителям невозможно.

"Она вынуждена, она живет в стране, где от нее требуют это говорить", – заявил артист.  

Источник: Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
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