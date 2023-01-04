Звезды не стало на 78-м году жизни

В начале нового 2023 года в культурной среде произошло печальное событие. Появилась информация, что этот мир покинул знаменитый советский певец Бурхон Мамакдулов. Любимца публики не стало в возрасте 77 лет. Сообщается, что сердце знаменитого артиста перестало биться в первый день наступившего года.



Советский и таджикский исполнитель закончил свою жизнь в родном Душанбе. Сообщается, что в последние годы звезда советской эстрады серьезно болел. Какой именно недуг забрал жизнь выдающегося культурного деятеля, не сообщается.

Имя Мамакдулова гремело во второй половине прошлого века. Певец пользовался огромной любовью советских граждан. Покойный был удостоен почетного звания заслуженный артист СССР. Также Мамакдулов стал народным артистом Союза. Смерть певца стала тяжелым ударом для его родных и близких. Коллеги, многочисленные поклонники артиста скорбят вместе с его родственниками.