"Был плохим мальчиком": Дана Борисова обещает наказать бывшего мужа

Ведущая не прощает ошибок

46-летняя телеведущая Дана Борисова пообещала преподнести не самый приятный подарок бывшему супругу на Новый год – бывший, утверждает красотка, уклонялся от уплаты алиментов, которые смог "срезать" после выигранного суда.

Суд в итоге постановил выплачивать ребенку Даны ежемесячно по 60 тысяч рублей. Однако и эта сумма, как оказалось, для предпринимателя Максима Аксенова стала довольно неподъемной. Мужчина решил платить в четыре раза меньше – по пятнадцать.

Дана пообещала наказать "плохого мальчика", заявив, что положит по старой доброй новогодней традиции под елочку бывшему возлюбленному новую стопку судебных исков – чтобы тот знал, как плохо расстраивать дедушку Мороза.

"Был плохим мальчиком и вместо 60 тысяч по суду снова прислал 15, да еще и всех заблокировал. Дедушка Мороз положит под елочку новые иски", – с юмором написала Борисова.

По какой причине бизнесмен уклоняется от выплаты назначенной суммы, непонятно.

У Борисовой давно имеются проблемы с финансами – ранее мы писали, что той даже нечем заплатить за коммуналку. В итоге ведущая стала просить помощи у друзей и бывших, которые отказались помогать. На последних Борисова почему-то даже обиделась из-за игнорирования.