"Просто чудовище": заговорившая о похоронах Михалкова Собчак угодила в скандал

Журналистка чуть ли не приписала в покойники живого киномэтра, считают медийщики

Российские селебрити пережевывают новость о тяжелом состоянии киномэтра Никиты Михалкова. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, пожелавшая здоровья режиссеру. Правда, вспомнила о добрых отношениях артиста с властью, добавив, что вся система "выстроена под Никиты Сергеевича". А если тот, не приведи небеса, уйдет из жизни, продолжила Собчак, люди воспримут кончину режиссера как смерть Сталина.

Публицисту Михаилу Шахназарову пришлась мысль Собчак не по душе – журналист назвал коллегу "чудовищем и бесовкой".

Впрочем, у коллег не самая безоблачная история взаимоотношений – Михаил вспоминал, как работники требовали от Ксении выплатить долг в три миллиона за установку камина. Журналистка дала аванс, а оставшуюся сумму почему-то не переводила.

"В том, что она кого-то швырнула на миллионы, я верю. Однако ни писать, ни говорить толком не научилась", – заявлял блогер.

Ранее мы писали, что Михалков находится в реанимации с двусторонней пневмонией из-за коронавирусной инфекцией. По некоторым данным, режиссер в тяжелом состоянии, хотя и находится в сознании.