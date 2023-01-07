Раскрыта тайна бесследно пропавшей звезды "Сватов"

Раскрыта тайна бесследно пропавшей звезды "Сватов"
Татьяна Кравченко. Фото: t.me/SuperRu
Достучаться до актрисы удалось

Пару дней назад актриса Татьяна Кравченко должна была покорять Петербург в антрепризе, однако не появилась в театре и два дня не выходила на связь. Режиссеры еле спасли положение и нашли замену.

Татьяна Эдуардовна не брала трубку, не открывала никому двери. Люди забили панику. Актер Станислав Садальский даже предложил выломать дверь.

Однако позднее удалось связаться с артисткой – Ленком смог в итоге дозвониться до пропавшей, как узнали журналисты. С Татьяной Эдуардовной, скупо сообщили в пресс-службе театра, все в порядке.

Правда, никто ничего объяснять не стал. В Ленкоме лишь сообщили, что все запланированные спектакли с Кравченко остаются в силе. А вот комментарии по ее исчезновению давать не стали – отказались.

Ходят слухи, что причиной исчезновения стала смерть экс-председателя Верховного Совета РСФС Руслана Хасбулатова, с которым актрису связывало давнее знакомство. Якобы артистка не перенесла утраты близкого человека.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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