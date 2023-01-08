Спектакль с Удовиченко угодил в скандал из-за флага Украины

Половина зрителей вышла из зала после увиденного

В новогодние каникулы в Санкт-Петербурге должен был состояться показ антрепризного спектакля "Игра на вылет" с Ларисой Удовиченко. Зрители ждали приезда актрисы, но так ее не увидели – в последний момент они узнали, что артистку заменит на сцене Татьяна Абрамова.

Однако это не единственное разочарование, с которым они столкнулись. Возмущенная публика пожаловалась журналистам, что все выступление было больше похоже на провокацию. Сперва актеры забывали слова прямо на сцене, а после антракта все надели желто-синие костюмы и вышли к людям.

"Половина людей из зала встали и вышли. Вопрос возникает, Удовиченко где и с кем? Пользоваться любовью зрителей подло, полнейшее неуважение артиста к аудитории", – заявили зрители.

Сама артистка пока никак не отреагировала на скандал. Она всегда старается держаться подальше от политических заявлений.