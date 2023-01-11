"У зрителей рефлекс": перекроенный Киркоров боится довести народ "до тошноты"

"У зрителей рефлекс": перекроенный Киркоров боится довести народ "до тошноты"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певца с новой внешностью беспокоит любовь масс

Поп-король Филипп Киркоров решил привести тело в порядок и стать прежним тридцатилетним красавцем – в 2022 году он снова лег под нож пластического хирурга. В наше время, объясняет певец, для звезды не иметь собственного специалиста по красоте – недостойно.

Сам артист уверяет, что хирург постарался на славу. Пациент, во всяком случае, ни на что не жалуется и всем доволен. Филипп объясняет: заживает на нем все быстро – "как на собаке". Дело все в апреле – рожденные под знаком Овна имеют железную волю и выдержку. Как сам Киркоров, разумеется.

"Неприлично сегодня для нашей профессии не иметь своего дизайнера, адвоката, пластического хирурга. Я должен производить впечатление с экрана, и потому стараюсь сохранить то, за что когда-то меня полюбили", – поясняет артист.

Именно поэтому, добавляет Киркоров, селебрити и кумирам миллионов необходимо постоянно следить за своей внешностью. А что до реакции людей на походы певца к пластическому хирургу – нужно знать, чего хочет конкретно артист. Если слушать людей, можно забыть и про себя.

"Мне это нужно, чтобы не вызвать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!" – рассудил Филипп.

А недавно артист раскрыл имя своего пластического хирурга.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Запад предложил России два варианта завершения СВО - эксперт

Ни один из них Кремлю не подходит

Названа следующая военная цель после освобождения Соледара

ВС РФ готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей