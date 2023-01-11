"У зрителей рефлекс": перекроенный Киркоров боится довести народ "до тошноты"

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Поп-король Филипп Киркоров решил привести тело в порядок и стать прежним тридцатилетним красавцем – в 2022 году он снова лег под нож пластического хирурга. В наше время, объясняет певец, для звезды не иметь собственного специалиста по красоте – недостойно.
Сам артист уверяет, что хирург постарался на славу. Пациент, во всяком случае, ни на что не жалуется и всем доволен. Филипп объясняет: заживает на нем все быстро – "как на собаке". Дело все в апреле – рожденные под знаком Овна имеют железную волю и выдержку. Как сам Киркоров, разумеется.
"Неприлично сегодня для нашей профессии не иметь своего дизайнера, адвоката, пластического хирурга. Я должен производить впечатление с экрана, и потому стараюсь сохранить то, за что когда-то меня полюбили", – поясняет артист.
Именно поэтому, добавляет Киркоров, селебрити и кумирам миллионов необходимо постоянно следить за своей внешностью. А что до реакции людей на походы певца к пластическому хирургу – нужно знать, чего хочет конкретно артист. Если слушать людей, можно забыть и про себя.
"Мне это нужно, чтобы не вызвать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!" – рассудил Филипп.
А недавно артист раскрыл имя своего пластического хирурга.
Ни один из них Кремлю не подходит